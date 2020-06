"I Cup saranno operativi soltanto a settembre. Toti e Viale, basta propaganda"

Liguria - Annunci propagandistici e trionfali con cui si informano i cittadini, che hanno necessita’ di usufruire di visite specialistiche, che i CUP riapriranno dal 22 Giugno. Non è vero. In fondo sarebbe bastato che il duo Toti/Viale si fosse limitato a comunicare quanto chiaramente scritto nel comunicato di ASL5 in proposito:

“La riattivazione del servizio avverrà gradualmente. Per la prenotazione, i canali disponibili saranno: call center […], studi dei Medici di Medicina Generale, farmacie.

RESTANO TEMPORANEAMENTE SOSPESE LE PRENOTAZIONI PRESSO GLI SPORTELLI CUP TERRITORIALI”

Capito, cari cittadini? I CUP NON RIAPRONO!

Ancora meno accettabile, ma certamente piu’ onesto da parte di chi governa questa Regione, sarebbe stato comunicare quello che realmente accadra’ ai CUP e che, anche questo, e’ chiaramente evidenziato nella comunicazione di ASL5:

“Si ricorda che l’apertura del CUP sarà graduale, si prevede un ritorno a un regime erogativo normale entro il mese di settembre.”

Capito, cari cittadini? Il regime erogativo delle prenotazioni e delle prestazioni non e’, per nulla, tornato a regime il 22 Giugno.

Se ne parlera’, salvo complicazioni, entro Settembre.

TOTI e VIALE, smettetela con la propaganda sulla salute dei cittadini!







Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa