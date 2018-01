`Grande fuga dei vertici Asl5 in commissione`

Liguria - Oggi in Regione, in commissione sanità, sul tavolo c'erano il “caso Banchero”, la carenza cronica di personale medico e infermieristico, la recente anomalia nella promiscuità di funzioni assegnate agli OSS. "Mancano all’appello, invece, i presunti maltrattamenti avvenuti nel reparto di geriatria del San Bartolomeo di Sarzana, nonostante la specifica richiesta avanzata dal gruppo Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria. Stupisce anche la mancata convocazione del pur disponibile ex direttore amministrativo, dott.sa Lodetti, dimessasi in aperta polemica con i nuovi vertici dell’azienda sanitaria e paventando la possibile illegittimità di alcune delibere poste alla sua firma", dichiarano a Rete a Sinistra/Liberamente Liguria.



"La commissione proseguono - parte malissimo: l’assessore Viale non si presenta: giustifica la sua assenza con una lettera in cui evidenzia impegni istituzionali a Roma. Della sua assenza si fanno forti la stessa Banchero e Conti, rispettivamente direttore sanitario e direttore generale, cioè le figure apicali chiamate direttamente in causa (QUA il malumore del Pd). Entrambi ci inviano una richiesta di chiarimenti, piuttosto banale, proprio sui temi in questione. Ignorano, forse deliberatamente o forse per scelta politica, che lo scopo di un’audizione è proprio quello di confrontarsi per fare chiarezza? Non ci sono scuse: da tempo gli argomenti sono al centro di un accesissimo dibattito politico, sono mesi che chiediamo dati e informazioni alla dirigenza di ASL5, e di certo la convocazione non è stata improvvisa. Questa è una palese mancanza di rispetto istituzionale – dichiarano i consiglieri regionali Gianni Pastorino e Francesco Battistini -. E la farsa non finisce qui, perché non si presentano neppure gli uffici di A.li.sa né del dipartimento salute. La “grande fuga” dei vertici trova una lodevole eccezione nella Dott.sa Carlucci, direttore dei presidi. Una palese fuga dalle responsabilità, che fa il paio con il clima di censura che, secondo il collegio sindacale, incombe su ASL5 a partire dal commiato della Lodetti accuratamente oscurato. Assenze istituzionali e assenze amministrative dimostrano, infatti, che le parti in causa eludano il confronto con il collegio sindacale di ASL5, presente in audizione. Alla faccia della trasparenza tanto decantata dal centrodestra".