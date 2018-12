"Garantire posti a sedere anche a pendolari che non possono prenotare"

Intervento di Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.

Liguria - Ho scritto all'assessore regionale ai Trasporti Berrino, prima di tutto, per ringraziarlo dell'attenzione dimostrata nei confronti dei pendolari, garantendo le fermate dei treni Frecciabianca negli orari tipicamente utilizzati dai lavoratori, anche in stazioni come quelle di Sarzana. Una risposta che avevamo, come Partito Democratico, fortemente caldeggiato in più occasioni, consci dei disagi che i pendolari erano costretti ad affrontare ogni giorno per recarsi sul luogo di lavoro.

Tuttavia ho sollevato un'altra questione di non poco conto che andrebbe affrontata, sempre nell'ottica di un miglioramento delle condizioni di trasporto per chi quotidianamente usufruisce della rete ferroviaria. Si tratta dell'attuale sistema di prenotazione dei posti sui treni Frecciabianca. Tale modalità, infatti, fa sì che, attualmente, i passeggeri con posto prenotato abbiano la priorità per occupare il posto selezionato al momento dell'acquisto del biglietto. I pendolari, pertanto, sono spesso costretti a cedere il posto, restando in piedi per gran parte della durata del viaggio, soprattutto negli orari di punta. Ho chiesto pertanto all'assessore, consapevole della complessità della situazione, un impegno affinché la cosa venga affrontata ufficialmente nei tavoli tecnici e di lavoro assieme alle associazioni che rappresentano i pendolari. Ho suggerito, inoltre, di prevedere un numero di posti non soggetti a prenotazione. In questo modo anche i pendolari avrebbero una piccola agevolazione e un miglioramento oggettivo delle condizioni di viaggio.



