Liguria - Forza Italia orgogliosa dell'elezione di Muzio a presidente della Commissione Sanità". "Esprimo a nome mio e di tutto il coordinamento regionale di Forza Italia la soddisfazione e l'orgoglio per l'elezione del nostro capogruppo regionale Claudio Muzio a nuovo presidente della Commissione Sanità". "È il riconoscimento di un lavoro serio e appassionato, che l'amico Claudio sempre mette in campo, con competenza e dedizione. Sono certo che ne darà prova anche in questo nuovo incarico di grande responsabilità, tanto più nell'attuale delicato momento". "A Claudio i migliori auspici di buon lavoro dal coordinamento regionale di Forza Italia". E' quanto dichiara in una nota Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.