"Facciamo il 70% dei vaccini per mantenere le scorte per i richiami"

Liguria - Giovedì mattina nuovo incontro a Roma con il commissario alla pandemia Domenico Arcuri per parlare di vaccinazioni e poi con il governo per parlare del dpcm che verrà. Incontro importante nella capitale per i presidenti di regione come Giovanni Toti, che con il consueto punto serale della pandemia in Liguria dipinge un quadro di speranza. “Gli indicatori ci parlano di una curva in discesa, forse per effetto dei primi risultati del lockdown di Capodanno che speriamo venga confermato nei prossimi giorni. Tutti i numeri sono positivi, a partire dai 57 casi in meno sul territorio regionale e la sostanziale stabilità dei ricoveri”.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, oggi sono state inoculate 2556 dosi che portano il totale a 23471 su 33470 consegnate. Il perché si spiega così: “E' la soglia di stop, oltre cui non andiamo. Noi eroghiamo il 70% dei vaccini consegnati proprio perché, in una catena logistica che ancora presenta qualche incertezza, vogliamo mantenere una scorta in vista della sessione di richiami. Per questo oggi ASL5 non ha effettuato vaccini, perché non era ancora stata raggiunta da nuove dosi. La campagna prosegue in generale piuttosto bene”. Sono 17 i pizza box arrivati oggi, presto si spera in un incremento quando anche il vaccino di Moderna verrà messo in circolo al sistema.