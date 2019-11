+Europa si confronta con i riformisti in vista delle regionali

Liguria - Il neo portavoce regionale di +Europa, l’Avv. Mauro Gradi di Genova, (nominato all’unanimità dal coordinamento ligure nella riunione di insediamento di domenica 24 u.s.), come prima iniziativa, lancia un appello ai giovani, tenuto conto che il risultato elettorale delle recenti europee conferma un certo gradimento da parte dei giovani verso la nuova formazione +Europa, tanto è vero che il punto di partenza del 3,1% a livello nazionale (quai il 4%, il 3,9 per la precisione, a Genova) sale a ben il 13% tra gli under 25:



“invito i giovani liguri che credono nell’Europa unita per il miglioramento della qualità della vita di tutti gli europei a costruire insieme a noi una +Europa sempre più moderna e rispettosa dell’ambiente, una +Europa che, intanto, ha promosso l’iniziativa di revisione costituzionale dei “figli costituenti”: campagna già condivisa da Carlo Calenda e da altri liberaldemocratici e riformisti che si propone di introdurre in Costituzione l’equità generazionale, la crescita sostenibile e la difesa dell’ambiente come diritto fondamentale a tutela delle future generazioni”.



+Europa, in vista delle imminenti elezioni regionali, avvia in queste ore un giro d’incontri con le altre forze politiche, a cominciare dai partiti e movimenti dell’area liberal-riformista (Azione, Rete Civica Liguria, Psi ed altri).