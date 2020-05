"E su Salvatore cosa dicono comitati No Masterplan e No Biodigestore?"

Liguria - “È di poche ore fa la notizia della fuoriuscita di Alice Salvatore dal Movimento 5 Stelle, con la creazione di una lista che chiama "buonsenso" ma che di buonsenso non ha nulla visto che di fatto aumenta le possibilità di vedere Toti riconfermato alla guida della Regione” afferma il capogruppo di IV in regione Juri Michelucci. "Dopo 5 anni di battaglie dell'opposizione per esempio sui 5 anni di mala gestione sulla sanità, sulla cementificazione della Palmaria e sulla realizzazione del Biodigestore di Saliceti, oggi una parte di quell'opposizione vuol favorire l'elezione di Toti? Che cosa ne penseranno i comitati di questa scelta? Come puo' la scelta di favorire la rielezione di Toti consistere con la difesa della Palmaria e del territorio dove Toti vuol costruire il biodigestore?".