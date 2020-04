"Dodici milioni per il personale sanitario che ha mostrato generosità"

Liguria - "Stiamo vivendo un trend di riduzione dei contagi, abbiamo conferme dai numeri. Anche e soprattutto per quel che riguarda le ospedalizzazioni". Ha esordito così, snocciolando tutti i numeri della Liguria impegnata nella lotta all'espansione del contagio da coronavirus e nella cura delle persone malate (leggi qui).

Dopo aver ricordato come ogni sera lo svolgimento dei test sierologici all'interno delle Rsa e sul personale sanitario, Toti si è detto stupito per "l'esclusione del policlinico San Martino e della Liguria dalle 10 strutture che utilizzano Remdesivir. Il San Martino è il quinto o sesto ospedale italiano ed è sede di clinica universitaria... stupisce una scelta che penalizza la Regione e di cui l'assessorato ha chiesto spiegazioni ad Aifa. Speriamo non siano elusive".

Quindi il governatore è tornato sul tema che ha animato la giornata politica, la promessa di inserire nella busta paga degli operatori sanitari liguri mille euro in più. "Dopo la riunione con Alisa, l'assessorato alla Salute e i funzionari di quello al Bilancio posso affermare che ci attesteremo su un totale di 12 milioni di premio (le cifre, le prese di posizione e i commenti giunti sino a ora erano fuori luogo), raddoppiando di fatto gli stanziamenti governativi con fondi della Regione, che saranno distribuiti secondo un criterio meritocratico che premierà chi ha dato la sua disponibilità e ha accettato alcuni rischi in questo momento particolare".



Un altro dato interessante è stato comunicato dall'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone che, dopo aver relazionato la stampa sulle operazioni di attracco e sbarco dell'equipaggio di Costa Deliziosa, ha affermato che la distribuzione delle mascherine ha raggiunto l'85 per cento a livello regionale.



