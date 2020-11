"Dialoghi tra Toti e Autostrade sono un insulto a tutti i liguri"

Liguria - "I dialoghi riportati dalla stampa tra il Presidente della Regione Liguria Toti e l’Ad di ASPI Castellucci sono offensivi per i genovesi, i liguri e le vittime del crollo del Ponte Morandi.

Ma oltre al giudizio etico, fanno emergere fatti politici gravi su cui chiediamo che venga fatta chiarezza in Consiglio Regionale.

Mentre la struttura commissariale del Governo ricostruiva il ponte, Toti si rendeva disponibile a farsi "facilitatore" con Castellucci, amministratore delegato del concessionario delle autostrade liguri.

I cittadini possono essere sicuri che in questi due anni la Regione abbia svolto in modo accurato le sue funzioni di controllo sulla qualità delle manutenzioni e dell’esercizio delle infrastrutture liguri mentre il Presidente con disinvoltura dialogava su Carige?

Di questo pensiamo sia necessario che Toti dia spiegazione ai liguri, con una informativa in Consiglio Regionale e riteniamo che le risultanze delle inchieste su ASPI emersi in queste esigano che lo Stato non esiti oltre e chiuda definitivamente questa pagina".



Gruppo PD Regione Liguria.

Segreteria PD Liguria.