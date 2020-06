'Dem' e M5S, 48 ore per non perdere l'alleanza

Liguria - Il rischio che l'alleanza cucita in mesi di paziente e complesso lavoro salti proprio sul più bello è ancora latente. Ma sia Pd che Movimento Cinque Stelle cercheranno di evitarla in ogni modo, consapevoli che da soli andrebbero dritti verso una disfatta elettorale. Da una parte i grillini, preoccupati di non sbagliare il candidato non tanto e non solo per una questione di vittoria o sconfitta quanto per non perdere l'elettorato di base che potrebbe finire nel nuovo contenitore di Alice Salvatore, non a caso fuoriuscita dal movimento e intestataria di una nuova lista, "Il Buonsenso". Dall'altra il Pd o meglio le mille anime del Pd che non convergono sul nome di Ferruccio Sansa, candidato in pectore molto apprezzato dai potenziali soci pentastellati, ma divisivo in seno ai 'dem'.



Una candidatura avallata dai big nazionali Andrea Orlando e Vito Crimi ma che non ha trovato, almeno per ora, la sponda genovese: riunioni virtuali nelle quali è emerso che quel candidato loro non l'avrebbero sostenuto. E adesso? Due giorni per raccogliere i cocci e provare ad incollarli in seno alla direzione regionale del partito per tentare innanzitutto di non far saltare l'accordo con i Cinque Stelle che, lo ricordiamo, è un unicum tutto ligure perché nelle altre regioni le due forze correranno separate. Intanto a Roma Orlando e Crimi cercheranno di fare la loro parte provando a coinvolgere tutti anche se non è facile. Soprattutto perché sembra mancare una valida alternativa a Sansa, un nome che possa mettere d'accordo tutti.