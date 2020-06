"Day hospital oncologico, l'assessora Viale dia delle risposte"

Liguria - "Avevamo chiesto che, durante l’emergenza Covid19, si tutelassero i pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia spostando il Day hospital oncologico dal S. Bartolomeo alla Casa della salute di Sarzana, struttura assolutamente idonea per questa funzione.

Era ed e’ fondamentale che questi pazienti , residenti in Val di Magra, siano tutelati nello svolgimento delle terapie necessarie senza doversi recare al S.Andrea.

La risposta, incomprensibile e priva di qualsiasi collegamento con la realta’, fornita dall’Assessore Viale, e’ stata che si riaprira’ il servizio di somministrazione delle terapie al S. Bartolomeo al termine dell’emergenza Covid.

Vergogoso, specialmente se paragonato alla fretta di Toti, pronto a riaprire tutte le attivita’ che possano dargli un ritorno elettorale ma non quelle legati alla salute dei cittadini e, soprattutto, priva di quelle informazioni sui tempi e le modalita’ che invece una risposta istituzionale deve avere.

Ovviamente questa risposta, molto tardiva rispetto al momento della nostra richiesta e’ inutile.

Sarebbe invece utile e auspicabile che l’Assessore Viale si attivasse per rendere operativo il nuovo reparto di Day Hospital oncologico, gia’ pronto, al S. Bartolomeo, non ci sono ragioni perche’ non si faccia subito".



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa