"Dalla prossima legislatura una commissione antimafia in Liguria"

Liguria - "Siamo soddisfatti che nel nuovo regolamento del Consiglio regionale approvato oggi in aula e che entrerà in vigore nella prossima legislatura sia stata istituita la Commissione Permanente Antimafia, accogliendo la proposte di questi mesi del nostro gruppo e di altri partiti. Questo risultato è il frutto di un lavoro comune, portato avanti da tutte le forze politiche e su cui il Pd ha lavorato molto.

La Liguria è una regione in cui da tempo, purtroppo, è radicata la presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso. La Commissione Antimafia serve non solo a tenere alta l'attenzione su questo fenomeno, ma anche a combatterlo in modo più efficace, attraverso un'attività legislativa

ad hoc. Uno strumento importante, a favore delle legalità che vede schierata in prima linea l'istituzione regionale".



Luca Garibaldi, consigliere regionale del Pd ligure e vicepresidente della Commissione Ambiente.