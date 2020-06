"Cinghiali, sperimentare metodi non violenti per il contenimento"

Liguria - Qualche giorno fa sulla stampa regionale è uscito l'ennesimo appello alla popolazione ligure da parte dell'ENPA affinche' ogni ente pubblico e in specie il trio Toti, Mai e Gimapedrone della Regione Liguria facesse il proprio dovere nei confronti degli animali selvatici ovvero il recupero è a cura degli ambiti di caccia a cui la Regione ha affidato l'incarico.

E' infatti troppo comodo dire che i cinghiali ormai sono in centro città, imporre le inutili stragi mascherate da cacce di selezione e infine non occuparsi fino in fondo della gestione del fenomeno giungendo pure ad abolire ogni controllo nei boschi con la soppressione di fatto della polizia regionale.

Noi ribadiamo ancora una volta la nostra vicinanza all'ENPA e a tutte e tutti coloro che tutti i giorni sono chiamati ad intervenire e a supplire le gravi carenze regionali volte solo a favorire una caccia inutile e dannosa per l'ecosistema.

Ribadiamo ancora una volta la nostra volontà di sperimentare metodi nonviolenti di contenimento della proliferazione degli ungulati senza l'utilizzo della caccia ma piuttosto stabilendo compiti e responsabilità e facendoli rispettare con un adeguato organo di polizia.



Europa Verde Liguria