"Cambiare commissario all'ASL5 e commissariare Alisa"

Liguria - "Asl 5 dovrebbe spiegarci come sia possibile continuare ad utilizzare una strategia fallimentare.

Pare che dopo i proclami di ieri, oggi ci siano nuovi casi sospetti di Covid nei reparti appena sanificati dell’ospedale San Bartolomeo. Se fosse vero vuol dire che non starebbero servite a nulla l’esperienza e le infinite richieste che abbiamo mosso nelle scorse settimane. Dividere i pazienti in strutture pulite e sporche, avere equipe dedicate ai pazienti Covie era e rimane fondamentale anche in questa fase.

Vorremmo capire se questa notizia che ci è arrivata corrisponda al vero. Perché se così fosse rischieremmo di produrre un nuovo focolaio dentro una struttura ospedaliera proprio alla vigilia di una probabile riapertura. È chiaro ormai a tutti che questa dirigenza Asl abbia completamente mancato l’obiettivo della fase uno, lasciando conta girare interi reparti, medici e personale sanitario. Ma cosa ben più grave sarebbe perpetuare nell’errore e non riuscire, seppur in una fase apparentemente calante, controllare il contagio separando i pazienti presunti positivi dagli altri.

Asl 5 ha già un commissario, quindi sarebbe l'ora di cambiarlo e commissariare Alisa".



Juri Michelucci , Italia Viva