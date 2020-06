"C'è poco da decidere: Toti e Viale diano il bonus ai sanitari"

Liguria - "Leggo che, rispondendo ad un’interrogazione del Consigliere Michelucci, l’Assessore Viale abbia detto che si stia per organizzare un incontro con i Sindacati per stabilire le modalità di elargizione del premio per gli operatori sanitari che sono stati impegnati nella lotta contro il Covid. Meglio tardi che mai. Non mi è chiaro cosa si sia dovuto aspettare per così tanto tempo. Non capisco nemmeno cosa ci sia da decidere. I tanti Presidenti che hanno voluto dare un segnale forte di sostegno agli operatori sanitari lo hanno fatto velocemente. Bastava verificare come hanno fatto e ripeterlo anche in Liguria. Forse è stato meglio annunciare il provvedimento per tre o quattro volte? Non lo creda Presidente Tori. Gli operatori sanitari si sono sentiti abbandonati prima quando non vi è stata una chiara organizzazione sul territorio e nella rete ospedaliera, poi quando non è stato sostituito il personale che si ammalava e implementato il personale necessario per coprire l’emergenza e poi ora quando a distanza di mesi non è stato in grado di elargire un premio promesso.

Se deve essere ancora organizzato l’incontro vuol dire che anche la retribuzione di giugno non beneficerà del premio stesso. Quanto tempo perso quante parole al vento".



Il Consigliere Comunale PD

Dina Nobili