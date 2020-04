"Bonus da mille euro per gli operatori sanitari liguri"

Liguria - "Continuiamo ogni giorno a ringraziare i medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari impegnati in queste settimane negli ospedali e nelle strutture sanitarie liguri a difesa della nostra salute. Non abbiamo più parole per descrivere la nostra gratitudine, ebbene forse anche qualcosa di più “pratico” serve a chi lavora 16 ore al giorno senza mai mollare un secondo. Sacrificano i loro familiari, amici, riposo. Lo fanno esclusivamente per senso del dovere e amore per i loro concittadini". Lo dichiara la capogruppo regionale M5S di Regione Liguria, Alice Salvatore.



"Credo che sia il minimo dare un bonus di 1000 euro a ognuno di questi grandi professionisti. Un compenso che sicuramente non ripaga di quanto hanno fatto e stanno facendo ma almeno passiamo dalle parole, pur belle, ai fatti. Quando loro ci aiutano a sentirci sicuri pur in mezzo a una pandemia lo fanno con i fatti non con le parole. Mi sembra una proposta che possa coinvolgere tutte le parti politiche, e spero non venga, come già accaduto in passato, rifiutato per mero calcolo elettorale", aggiunge Salvatore. Che precisa: "Formalizzerò la proposta al Consiglio regionale di martedì 21 aprile. Tutti insieme ce la facciamo”.