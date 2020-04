"Bonus a operatori sanitari? No, stipendi tagliati del 20 per cento"

Liguria - Le opposizioni regionali incalzano il presidente Giovanni Toti e la sua giunta sul tema del bonus agli operatori della sanità, in prima linea da ormai oltre due mesi per contrastare, anche mettendo a rischio la loro salute, l'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. "Ancora una volta siamo davanti al solito modo di fare della giunta regionale della Liguria, dopo svariate promesse e dopo aver sbandierato premi e ringraziamenti al personale sanitario si è arrivati alla realtà dei fatti: medici, infermieri e tutti gli operatori sociosanitari che si sono spesi senza remore durante la emergenza del Coronavirus, che ancora ci attanaglia, non solo non hanno avuto nulla di quanto promesso dalla maggioranza ma sono stati addirittura pagati meno degli altri mesi. Moltissimi hanno ricevuto una busta paga del 20% più bassa di quella solita. Perché? Avendo lavorato 24 ore al giorno per l'emergenza non hanno potuto gestire la reperibilità. Siamo sempre allo stesso punto: la giunta promette, si fa bella di idee tra l'altro altrui e poi nei fatti non fa assolutamente nulla, anzi toglie". Questo l'attacco di Alice Salvatore, capogruppo del Movimento cinque stelle in consiglio regionale, che nei giorni scorsi ha chiesto misure a favore degli operatori sanitari liguri tra cui “un riconoscimento finanziario una tantum fino a mille euro, da modulare a seconda del grado di rischio, di chi si trova in prima linea nell’emergenza e di chi lavora in altri reparti”.



Secondo Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune, “sembra proprio il gioco delle tre carte, solo che a farne le spese sono quei professionisti che, in questo momento piu’ che mai, stanno dedicando le loro energie a salvare vite umane in un’emergenza che non ha eguali negli ultimi decenni della storia mondiale. I dati arrivano da fonti ufficiali e parlano di una sensibile riduzione, in qualche caso fino al 20% degli importi in busta paga ricevuti da rianimatori e anestesisti, categoria certamente tra le piu’ sollecitate e impegnate in questa emergenza. La ragione di questa riduzione e’ persino paradossale: la differente, inevitabile, organizzazione degli ospedali ha impedito di svolgere il servizio di reperibilita’, per cui non e’ stata, ovviamente, erogata l’indennita’ corrispondente. Insomma, Toti, da una parte e dopo molte pressioni, ha seguito le orme del collega emiliano-romagnolo Bonaccini, promettendo l’erogazione di un premio di mille Euro, e dall’altra elimina altre voci economiche agli stessi professionisti. Toti, per altro, risponde picche anche alla richiesta di un congedo extra di 7 giorni per quei professionisti impegnati, nelle scorse settimane, in turni massacranti, fisicamente e psicologicamente, nei reparti Covid-19”.