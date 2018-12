"Aperture domenicali, Cinque stelle non scherzino con il fuoco"

Il presidente Toti contro i pentastellati: "Significherebbe perdere milioni di Pil e decine di migliaia di posti di lavoro".

Liguria - "Leggo con preoccupazione che il Movimento 5 Stelle ha annunciato per gennaio un progetto di legge per chiudere i negozi la domenica. Attenzione, scherziamo col fuoco! Già il Paese sta rallentando, già i consumi restano fragili, già le leggi e i controlli che imbrigliano il nostro commercio fanno danni alla nostra crescita. Chiudere i negozi la domenica vorrebbe dire perdere centinaia di milioni di Pil e decine di migliaia di posti di lavoro". Lo dichiara il presidente della Regione Giovanni Toti.

"È da irresponsabili - continua Toti - far credere a chi lavora nel commercio che sia possibile mantenere questi livelli di occupazione, o, auspicabilmente, vederli crescere, con un simile provvedimento. Con la chiusura domenicale, al contrario, molti perderanno il loro posto di lavoro!

La ricetta per creare occupazione è un’altra: liberalizzare aperture e orari, semplificare le procedure per far nascere attività produttive, tagliare le tasse a chi investe e assume, garantire il credito e abbattere gli interessi alle nuove attività, formare lavoratori con capacità adeguate ai settori in espansione.

Così abbiamo fatto il Liguria e nel terzo trimestre di quest’anno siamo la Regione dove l’occupazione cresce di più, nonostante la tragedia del Ponte Morandi. Non basta ancora, certo. Ma la strada è questa. Non certo quella di più divieti e più leggi!".