"Al lavoro perché non si debba scegliere chi curare"

Liguria - “Lavoriamo tutti perché domani non si debba scegliere chi curare”. Così poco fa in conferenza stampa il presidente regionale Giovanni Toti, impegnato nell'ormai consueto bollettino serale sulla situazione coronavirus in Liguria. Fatto il punto sui numeri – 101 positivi in regione, di cui 75 ospedalizzati, 17 dei quali in terapia intensiva; 13 i ricoverati in Asl5 -, Toti ha spiegato che “stiamo cercando di schiacciare l'onda dell'epidemia e la cosa sta abbastanza riuscendo, ma c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Bisogna essere responsabili e, come si stanno sacrificando il Sistema sanitario e quello di Protezione civile, lo devono fare anche i cittadini, alcuni dei quali vedranno interventi non urgenti posticipati. Di fronte abbiamo settimane dure”. Oltre ai ricoverati e ai positivi oggi ci sono anche da registrare due decessi: si tratta di un uomo deceduto ad Albenga (Asl2), ultra 90enne, e di un 79enne deceduto all'ospedale Evangelico (trasferito dal Villa Scassi), che era in terapia intensiva.



Il Gov ha annunciato l'incremento dei posti letto della Terapia intensiva su tutta la regione: “Passeremo da 17 a 76 entro la fine della settimana (nello Spezzino ne saranno attivati 5 al San Bartolomeo, ndr) e nei prossimi dieci giorni arriveremo a 88”. Più posti letto anche per le cure intermedie, di cui 35 in arrivo nello Spezzino. Toti si è inoltre augurato che il governo intervenga “con una norma chiara che impone ai cittadini di restare nella loro residenza abituale per usufruire, nel caso, del sistema sanitario per loro competente. Faciliterebbe il pubblico a tutti. Non invitiamo gli altri a stare a casa loro per scortesia, ma per sicurezza: il sistema sanitario ligure è tarato sulla popolazione regionale, un aumento sensibile della stessa avrebbe un ovvio riflesso”. E sono circa 4mila le autosegnalazioni (3.400 mail, 500 telefonate) arrivate da persone giunte dalla zona rossa, come richiesto dall'ordinanza di ieri.



La nota della Regione



Regione Liguria si prepara ad affrontare un aumento significativo di casi di contagio da Covid-19. Per far fronte ad un possibile picco, il sistema sanitario si sta adoperando per potenziare soprattutto i reparti di terapia intensiva e quelli di media intensità di cura (Malattie infettive), con posti dedicati per i pazienti positivi Covid-19.

In particolare, per quanto riguarda la Terapia intensiva (Uti) nei prossimi giorni saranno resi disponibili su tutto il territorio fino a 75 posti dedicati a pazienti con coronavirus.

Di questi, 11 saranno in Asl1, 15 in Asl2, 8 all’Evangelico, 28 all’Ospedale Policlinico San Martino, 2 all’ospedale Galliera, 6 all’ospedale di Sestri Levante e 5 all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Se necessario, i posti dedicati Covid-19 nei reparti di terapia intensiva potranno aumentare nelle settimane successive fino a 88, suddivisi nei diversi ospedali (12 dei quali all’Ospedale Policlinico San Martino).

Per quanto riguarda i reparti di media intensità, è previsto che nei prossimi giorni siano individuati fino a 224 posti. Di questi, 33 in Asl1, 58 in Asl2 (tra Albenga e Savona), 50 all’ospedale Evangelico, 30 all’Ospedale Policlinico San Martino, 25 all’ospedale Galliera, 28 all’ospedale Sant’Andrea della Spezia. Se necessario, è prevista l’ulteriore attivazione nelle settimane successive di 35 posti dedicati all’ospedale Micone di Sestri Ponente.