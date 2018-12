Viale: "Il 2019 sarà l'anno delle Pro Loco"

Liguria - “Il 2019 sarà l’anno delle Pro Loco: il prossimo anno una parte significativa del fondo del Terzo Settore sarà destinato a loro, con risorse specifiche a sostegno del settore”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità e Terzo Settore Sonia Viale intervenuta questa mattina al convegno “La riforma del Terzo Settore” organizzato a Genova dalla Unpli-Unione nazionale Pro Loco della Liguria.



“Occorre dare un forte sostegno alle Pro Loco – ha aggiunto l’assessore Viale – che rappresentano una difesa delle nostre tradizioni locali. Nell’affrontare le nuove modifiche normative, che rendono complessi gli adempimenti a carico di queste associazioni, Regione Liguria potrà svolgere un ruolo di sostegno e facilitazione in relazione agli adempimenti burocratici, lasciando quindi spazio e forza ai volontari per l’organizzazione di quegli eventi che tutti amiamo e che valorizzano e mantengono vivo il nostro territorio, dalla costa all’entroterra”.



Sono iscritte al Registro regionale del Terzo Settore, nella sezione associazioni di promozione sociale, 48 Pro Loco di cui 19 in provincia di Genova, 16 in provincia di Savona, 8 in provincia di Imperia e 5 in provincia della Spezia. Sono 166 su tutto il territorio ligure.