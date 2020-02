Valvole, yacht, verniciature e container: il poker dell'economia spezzina

Liguria - Sono la Dott. Ing. Mario Cozzani, Eurocolor 2000, La Spezia container terminal e Sanlorenzo le quattro aziende che si distinguono nella provincia spezzina per essere più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e in alcuni casi sostenibili. A dirlo è l'indagine condotta da Industria Felix Magazine, che sarà presentata nei prossimi giorni.



Il sistema Casa è il settore più produttivo in Piemonte. In Liguria aumentano i ricavi nel campione tra pmi e grandi imprese (+4,7%) sopra i 2 milioni di euro di fatturato. In Valle d’Aosta, rispetto all’anno precedente, il mol delle aziende sopra il mezzo milione di euro è in crescita del 19%, ma cala il volume d’affari (-4%). I dati, riferiti in anteprima sui bilanci dell’anno 2018, sono forniti dal trimestrale di economia e finanza Industria Felix Magazine diretto da Michele Montemurro in relazione ad un’inchiesta realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved che sarà presenta venerdì mattina a Torino all’Unione Industriale Torino nella Sala Giovanni Agnelli in occasione della seconda edizione di Industria Felix - Il Piemonte, la Liguria e la Valle d’Aosta che competono.



In Piemonte si registrano 8mila società di capitali con ricavi superiori ai 2 milioni di euro che complessivamente fatturano 229 miliardi di euro (+3,1% sull’anno precedente) con 766mila addetti (+2,7%); rispetto a questo campione, quasi 88 imprese su 100 hanno prodotto utili e registrato segni positivi nel 79,6% dei casi per il Roi e nell’87,6% per il Roe. Proprio in relazione alle aziende con Roe positivo, i settori con maggiore segno positivo sono risultati: sistema Casa (90,6%), Ambiente (89,6%) e Metalli (90,2%). In Liguria 2mila imprese con ricavi sopra i due milioni hanno fatturato 44 miliardi (+4,7%) con 147mila addetti (+4%); le aziende producono l’83,9% di utili e rispettivamente nel 76,9% e nell’83,6% dei casi hanno un Roi e un Roe positivi. In questo caso i settori più performanti rispetto al Roe sono Chimica e Farmaceutica (92,3%), sistema Casa (90%) e Meccanica (89,6%). In Valle d’Aosta sono invece poco più di 500 le imprese con sede legale nella regione, con un mol in crescita di poco superiore al mezzo miliardo (+22,2%) ma con un volume d’affari in calo a 5 miliardi (4%) e con 14mila addetti (+2,1%).



Nel corso dell’evento moderato dallo scrittore e capostruttura Rai Angelo Mellone sarà presentato anche il Rapporto Pmi Piemonte a cura di Cerved e UiT, a cura di Guido Romano e Luca Pignatelli. L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Regione Piemonte (Por Piemonte - Fse 2014/2020), Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col patrocinio di Confindustria, Unione Industriale Torino, le media partnership di Ansa, Il Sole 24 Ore e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Sustainable Development, Lidl Italia, FundCredit e Studio Legale Iacobbi. Interverranno, tra gli altri, l’assessore al Lavoro della Regione Piemonte Elena Chiorino, il presidente dell’UiT Dario Gallina, il presidente di Confindustria Valle d’Aosta Giancarlo Giachino, l’assessore del Comune di Torino Alberto Sacco, Marco Gabbiani e Francesco Mecca di Banca Mediolanum, i ceo di Sustanaible development Michele Chieffi e di FundCredit Claudia Catalano, l’avvocato Lorenzo Iacobbi dello Studio Legale Iacobbi e i componenti del Comitato scientifico Filippo Liverini (vicepresidente di Confindustria Campania) e Ernesto Di Giacomo (board member di Enel Finance International).



Qui di seguito l’elenco delle 62 aziende delle tre regioni più performanti a livello gestionale, affidabili a livello finanziario e in alcuni casi sostenibili.



PIEMONTE. Alessandria: Metlac, Prisma Impianti, Star, Vezzani. Asti: Format, Gestione Ambientale Integrata dell’Astigiano, Il Panate’ di Mario Fongo & C., Valbormida, Vernay Italia. Cuneo: Beco, Golosità dal 1885, S.p.a.r., Siscom, Tomatis Lamiere, Wartsila Apss. Novara: Brilliantrees, Procos. Torino: 2A, Blue Engineering, Cultraro Automazione Engineering, Demap, Dylog Italia, Fiat Powertrain Technologies Industrial, Fiorentini Alimentari, Gineprudue Coop di solidarietà, M.P.E., National Molding Italia, Olicom International, Sistemi, Thirdfloor. Verbano: Aldo Valsecchi, Emisfera, Mechatronyx, Zinox Laser. Vercelli: B.R.V. Bonetti Rubinetterie Valduggia, Diasorin, Gallazzini, Officine Arfino.



LIGURIA. Genova: Coop. Soc. Il Rastrello, Deref, Docks Lanterna, Everton, Lisi Arredamenti, Piam Farmaceutici, Silky, Softjam, Unistara. Imperia: Cantieri di Imperia. La Spezia: Dott. Ing. Mario Cozzani, Eurocolor 2000, La Spezia container terminal, San Lorenzo. Savona: Bombardier Transportation Italy, Coop Liguria, Infineum Italia.



VALLE D’AOSTA. Aosta: Av Pluda, C.V.A., Hotel Bellevue Cogne, Industria servizi ecologici, Les Aigles, Nuova auto alpina, Valdostana impresa costruzioni.