Utilizzo prodotti fitosanitari: prorogati i termini per ottenere il patentino

Liguria - Relativamente ai Certificati di abilitazione per l’uso dei prodotti fitosanitari, si riporta il testo della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.



In particolare, all’art. 224 comma 5 bis è scritto:



“Il comma 4 -octies dell’articolo 78 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: «4 -octies. In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (PAN), nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza»”.



Riguardo le abilitazioni “in corso di rinnovo” s’intende quelle abilitazioni scadute antecedentemente al 2020 per le quali sia già stata presentata domanda di rinnovo al Settore Fitosanitario Regionale.



Per anticipare le problematiche di gestione che presumibilmente potrebbero essere riscontrate in corrispondenza dell’eventuale scadenza “massiva”, delle autorizzazioni, si invitano tutti gli interessati a prendere comunque contatto con i prestatori di servizio autorizzati dalla Regione Liguria per consentire una adeguata programmazione della partecipazione ai corsi di aggiornamento in relazione alla scadenza del tesserino.