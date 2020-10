Ultimi posti al corso agente immobiliare Confartigianato-Fiap

Liguria - Ultimi posti disponibili al corso di preparazione all'esame da agente di affari in mediazione - settore immobiliare con inizio il 3 novembre 2020 organizzato da Confartigianato Imprese La Spezia, in collaborazione con FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali).



Il corso fornisce conoscenze e competenze relative alla legislazione sulla disciplina della professione di mediatore, quindi gli elementi di diritto civile, gli elementi di diritto tributario, quelli di contabilità generale e di ragioneria e gli elementi relativi all'area tecnico- professionale, oltre ad alcune informazioni di carattere socio-economico.



Requisito di accesso: diploma di scuola superiore



Al termine del corso l'utente sarà abilitato a sostenere l'esame in Camera di Commercio che, in caso di esito positivo, rilascerà l'attestato di qualifica di Agente Immobiliare.



Per iscriversi è ancora possibile contattare l'Ufficio Formazione, dott.ssa Sara Bocchia, (lunedì/venerdì h: 08.00-13.00 e lunedì e mercoledì anche h: 14.30-18.00) al numero di telefono 0187.286648 oppure all'indirizzo e-mail formazione@confartigianato.laspezia.it