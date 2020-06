Uiltrasporti: "Servizio ferroviario ligure riesce a malapena a stare in piedi"

Liguria - La Uiltrasporti esprime il proprio disappunto per la gestione del trasporto ferroviario nello scorso weekend. “Da tempo denunciamo negli incontri con Trenitalia la grave carenza di personale nel settore dei macchinisti e dei capitreno – spiega Cristian Sedda, segretario regionale Uiltrasporti - Ad oggi, la percentuale del servizio che si attesta all'80% della normale programmazione riesce a malapena a stare in piedi sui numeri di personale disponibile, ricorrendo spesso anche alla buona flessibilità dello stesso a rimodulazioni dei turni o allo straordinario. La Uiltrasporti aveva previsto tutto, ben conoscendo la particolarità del servizio di trasporto ferroviario ligure e aveva chiesto all’azienda di prevedere adeguati filtri a terra con il personale di Trenitalia – spiega Cristian Sedda - Attraverso l'interlocuzione aziendale e supportando le scelte dei viaggiatori, si potrebbe contribuire al regolamento dei flussi, ma ancora oggi l'azienda preferisce tenere parte del proprio personale a smaltire le ferie o in smart working. Chiediamo, ancora una volta, a Trenitalia e alle istituzioni di farsi carico del grosso problema di mobilità che sta attraversando la nostra regione attraverso una discussione con i livelli nazionali che possa portare un po' di ossigeno in termini di assunzioni, per affrontare un'estate che si preannuncia caldissima sul fronte dei trasporti”.