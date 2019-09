Uiltec Liguria a Roma: "Più impegno per la sicurezza sui luoghi di lavoro"

Liguria - Ieri una folta delegazione Uiltec della Liguria ha partecipato a Roma a un importante convegno dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. "Amiamo la vita", questo è il titolo del convegno che ci indica la via senza retorica. "Paolo Pirani, il segretario generale nazionale Uiltec, ha voluto trattare il tema della sicurezza all' interno dei luoghi di lavoro a tutto tondo - spiega Salvatore Balestrino, segretario generale Uiltec Liguria - è un progetto di sensibilizzazione che intende incrementare la qualità delle azioni da perseguire sui territori affinché dal lavoro si possa tornare sempre sani e salvi a casa dalle famiglie". La delegazione era composta dai segretari regionali di categoria Elisabetta Colli e Edoardo Pastorino, dal coordinatore per la sicurezza provinciale Uiltec La Spezia Simone Palmieri e da tante lavoratrici e lavoratori che hanno voluto testimoniare anche con le magliette dedicate all'evento, firmate da Giulia Bacchi, l'importanza di vivere in un ambiente sicuro. "Ringraziamo la segreteria nazionale e il segretario generale Paolo Pirani, in particolare, che ha saputo coinvolgere i lavoratori di tutto il Paese che, da oggi, saranno i testimonial della campagna" conclude Balestrino. Anche il segretario generale della Uil Liguria Mario Ghini ha preso parte all'evento.