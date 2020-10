Tutela e utilizzo dei marchi: webinar gratuito su iniziativa della Camera di commercio

Liguria - “Blockchain e Big Data: gli algoritmi al servizio della tracciatura e dell’utilizzo dei marchi”: questo il titolo del webinar in calendario venerdì 23 ottobre dalle 10 alle 12, organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria e da Innexta (Consorzio camerale per il credito e la finanza in collaborazione con l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). L’iniziativa si propone di fornire un approfondimento e aggiornamento sui temi relativi alla possibilità di utilizzare le nuove tecnologie per proteggere i dati contenuti nei database e controllare l’utilizzo di marchi nel mondo dell’on-life.



Interverranno Chiara Carzaniga di Innexta, che illustrerà le finalità del progetto “Marchi e disegni comunitari” nell’ambito del quale è stata organizzata l’iniziativa; Paolo Benzi della società Create Value che parlerà dell’utilizzo di blockchain e big data come soluzioni di data driven economy; l’avvocato Giacomello il cui intervento riguarderà la tutela dei marchi nell’on-life e l’avvocato Gianluca Morretta che tratterà alcuni casi giurisprudenziali in tema di blockchain e big data.



L’iniziativa è stata accreditata dall’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale per n. 2 crediti formativi in materia di Brevetti e/o Marchi.



La partecipazione è gratuita previa iscrizione da effettuare tramite il seguente link:

https://www.marchiedisegni.eu/webinar-23-ottobre-2020/.



Il programma è scaricabile dal sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria al seguente link: http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/Agenda/Single?id_appointment=895--