Tria ammette: "Il decreto Carige analogo a quello Monte dei Paschi"

Ma il ministro avverte: "Nessuno dei due è un salvataggio".

Liguria - “E' stato fatto notare che il decreto legge per sostenere Carige è analogo a quello del 2016. E' così infatti”. Ci pensa il ministro dell’Economia, Giovanni Tria a confermare le analogie tra il caso Carige e quello Monte dei Paschi di Siena. La misura messa in atto per soccorrere la banca ligure è del tutto simile a quella attivata per l'istituto toscano come è identico il decreto che fa scendere in campo lo Stato per garantire che la situazione non precipiti.



Il decreto è uguale perché "non è cambiata la cornice normativa della Comunità Europea in cui il supporto alla liquidità si iscrive - ha spiegato Tria alla Camera - La garanzia sulle passività serve a stabilizzare la situazione della banca. In questo modo si permette ai commissari speciali di poter portare avanti le iniziative già comunicate e in particolare la ricerca di eventuali partner per implemetare l'aggrefazione richiesta dalla Vigilanza”.



Un salvataggio? Il ministro non lo definisce tale. "La definizione di salvataggio non è appropriata per Carige come non lo era per Monte dei Paschi di Siena. Possono beneficiare di una ricapitalizzazione precauzionale solo banche solventi. Al momento non è possibile stabilire se si renderà necessario una misura d'urgenza perché una soluzione di mercato sarebbe comunque preferibile".