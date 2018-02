Toti chiede massima attenzione ai rapporti con la Russia

Liguria - “Il prossimo parlamento dovrà lavorare sulle riforme istituzionali e contemporaneamente aprire il dibattito sul ruolo dell’Europa e dei suoi grandi partner, come la Russia. Più che discutere sull’ingresso della Turchia, la priorità dev’essere riprendere il rapporto con la Russia”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, intervenuto oggi al II seminario italo russo in corso a Genova. “I rapporti internazionali tra Italia e Unione Europea e tra Unione Europea e Federazione Russa hanno bisogno di un ‘tagliando’. La Russia – ha concluso il Governatore – è anche un player importante nei rapporti con la Cina e con l’Asia in generale, e la Liguria guarda a est con grande attenzione anche nella realizzazione del progetto One Belt One Road”.

E sul fronte di progetti comuni tra Roma e Mosca, al seminario organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia è intervenuto anche il presidente di Ansaldo Energia Spa, Giuseppe Zampini: “Stiamo pronti a chiudere – ha annunciato – una joint venture in Russia sulla produzione di turbine a gas con un grande gruppo che prevede un percorso tecnologico di lunga durata, una partnership strategica anche per gli sbocchi su altri Paesi”. Il seminario italo russo a Genova è organizzato da Regione Liguria, Consolato Generale della Federazione Russa a Genova, Associazione Conoscere Eurasia, Roscongress, Forum Economico internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Banca Intesa Russia e Pavia e Ansaldo Studio legale.