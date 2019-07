Toti: "Nessuna riduzione dell'impegno di Fincantieri in Liguria"

Liguria - “Abbiamo incontrato solo pochi giorni fa l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono proprio per ragionare del rafforzamento dell'azienda in Liguria, e non certo di una riduzione dell'impegno di Fincantieri sul nostro territorio. Presto – aggiunge Toti - ci saranno altri incontri per definire i piani di investimento straordinari legati allo sviluppo della azienda. L'andamento del mercato, gli ordinativi sia civili che militari ci consentono di guardare con ottimismo al futuro di un gruppo industriale che, al di là delle singole problematiche che possono investire uno dei cantieri, siamo certi non abbia l’intenzione di ridurre, né tantomeno di considerare conclusa, l’articolata presenza industriale storicamente situata nel nostro territorio”. Lo chiarisce in una nota il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.