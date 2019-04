Tecnologia, turismo e nuovi lavori: arriva il corso per “Tourism Software Developer”

Il percorso formativo punta a dotare i partecipanti di conoscenze specialistiche per la programmazione e la gestione di software dedicati alla ricezione dei turisti

Liguria - Sono aperte le iscrizioni per il corso di qualifica, finanziato dal Fondo Sociale Europeo attraverso Regione Liguria, per “Tourism Software Developer”, organizzato dall'azienda genovese Forma Mentis, una figura professionale specializzata nella creazione e nella gestione di software dedicati al rinnovamento e all'efficienza nel settore turistico.



"Il ruolo delle nuove tecnologie nel mercato del lavoro è fondamentale - spiega l'amministratore delegato di Forma Mentis Simona Franceschini -. Oggi andiamo verso il concetto di smart city e di digitalizzazione di tutti i processi e negli ultimi 15 anni la possibilità di occupazione, sia sul nostro territorio che a livello nazionale, è massima proprio per i tecnici che abbiano buone competenze nel campo Ict. Questa, nonostante la crisi, è rimasta la richiesta costante da parte delle aziende, in funzione dell'evoluzione digitale".



E proprio a questo tipo di professionalità si rivolge il corso formativo: "La didattica - aggiunge Simona Franceschini - partirà dalle basi della programmazione, fino ad arrivare alla conoscenza di linguaggi di programmazione software specifici; il tutto con un taglio estremamente pratico, garantito dalla nutrita presenza di esperti che già lavorano nelle aziende. Vogliamo fornire ai partecipanti delle competenze da subito applicabili nel mondo del lavoro, anche grazie allo stage garantito a coronamento dell'esperienza formativa offerto dalle aziende che hanno aderito al progetto".



Il corso per "Tourism Software Developer” raccontato dall'ad di Forma Mentis, Simona Franceschini:







Il corso formativo prevede la formazione specialistica di 12 giovani e adulti disoccupati o in stato di temporanea non occupazione, titolari di diploma di istruzione secondaria superiore che permette l’accesso all’università, o di un titolo equivalente legalmente riconosciuto. Il corso prevede 800 ore totali di formazione, suddivise in 560 ore di didattica in aula e 240 ore di stage in azienda. L’ammissione al corso è subordinata al superamento delle prove di selezione, e all’esito positivo delle visite volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08.



Finalità e sbocchi professionali legati al nuovo corso di formazione:







La possibilità di iscriversi è valida fino al prossimo 10 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 17.00, presentandosi di persona presso la nostra sede di Viale Brigata Bisagno 2/26 (scala destra, quinto piano) muniti dei seguenti documenti:



- Domanda di iscrizione (il modulo può essere ritirato anche presso la sede dell’Ente)

- Marca da bollo da 16 euro

- Fotocopia del documento di identità e codice fiscale

- 2 fototessere

- Originale e copia del titolo di studio (ed eventuale dichiarazione di valore se conseguito all’estero)

- Eventuale permesso di soggiorno

- Curriculum Vitae dettagliato



I candidati riceveranno convocazione alla prova scritta di selezione contestualmente all’atto di iscrizione, tramite raccomandata a mano.

Per maggiori dettagli, è possibile scaricare il bando completo e la scheda informativa del corso, direttamente a questo link, e consultare la pagina dedicata sul sito http://www.formazionelavoro.regione.liguria.it/.



Forma Mentis, che ha organizzato il corso, è un organismo formativo accreditato presso la regione Liguria controllato dal Gruppo Stellarium: "Ci occupiamo di percorsi di qualifica professionale e per aziende", spiega l'amministratore delegato Simona Franceschini. Forma Mentis si propone come partner per la crescita ed il miglioramento continuo delle organizzazioni, attraverso l’attenzione alle persone, alla qualità ed al monitoraggio costante dei risultati raggiunti.



La mission di Forma Mentis raccontata da Simona Franceschini: