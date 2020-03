Supermercati, domenica un nuovo sciopero indetto da Filcams Cgil

Liguria - Tante ore di lavoro per un personale ormai dimezzato. E' questa la situazione nei supermercati, presi d'assalto a giorni alterni da parte di clienti preoccupati da possibili ulteriori serrate generali (che non avverranno). Una condizione non più sopportabile per i lavoratori, tanto da portare la segreteria regionale di Filcams Cgil a dichiarare una giornata di sciopero per la giornata di domenica 29 marzo.



"In riferimento alla grave e difficile situazione in cui versano il Paese e la nostra regione, pur rendendoci conto della necessità di garantire l'apertura dei negozi di generi alimentari e generi di prima necessità, non possono non far notare che questi lavoratori in questo momento sono esposti più di altri a stress e pericolo - afferma la Filcams Cgil ligure - lavorando ben oltre il normale orario contrattuale (40/50 ore settimanali)".



Le ragioni di questa condizione, che rischia di andare peggiorando, sono presto dette. "Ormai - proseguono le sigle - in tutte le aziende vi è un tasso di assenteismo dovuto a malattia che va oltre il 50% e le giuste introduzioni del Governo sui benefici per congedi parentali e legge 104 andranno a ridurre ulteriormente gli organici. Ciò provocherà un ulteriore innalzamento delle ore di lavoro pro capite non rendendolo più sostenibile e esponendo i lavoratori stessi a rischio della propria salute aumentando le possibilità di contagio. Si rende necessario dunque spalmare l'orario di lavoro delle singole aziende su sei giorni e non più su sette come avviene ora. Solo così si potrà continuare a dare un servizio essenziale per le prossime settimane. Pertanto a fronte delle sollecitazioni unitarie nostre e delle segreterie nazionali per garantire più riposo e sicurezza ai lavoratori del settore Filcams Cgil dichiara lo sciopero per l'intera giornata di domenica 29 marzo".