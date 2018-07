Stabilimenti aperti anche in inverno? CNA chiede flessibilità

Liguria - "Riguardo alle regole di apertura e chiusura in periodi diversi da quello della stagione balneare si è richiesto di riconoscere agli operatori una maggiore flessibilità rispetto a quella attualmente concessa, in modo da non imporre una apertura forzata di almeno tre giorni la settimana qualora, in caso condizioni metereologiche avverse o più semplicemente antieconomicità dell’impresa, ciò non avesse senso". E' CNA Balneatori Liguria a esporre il proprio punto di vista dopo il confronto con l'assessore Marco Sajola della Regione Liguria. L’incontro è stato richiesto dal portavoce regionale CNA Balneatori Alessandro Riccomini e ha riguardato le linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate.



CNA chiede una revisione della normativa di riferimento. "Si è proposto di individuare modalità che possano quindi favorire l’apertura anche invernale in momenti significativi per affluenza di turisti ed avventori senza che questo implichi quale conseguenza ulteriori obblighi di tenere aperto; così come una maggiore discrezionalità sui giorni di apertura minimi nel caso in cui il concessionario voglia svolgere attività elioterapica in primavera ed autunno.

Circa le spiagge libere attrezzate, oltre a condividere la sempre più crescente rilevanza in termini economici, occupazionali, di cura nell’utilizzo delle aree demaniali si è affrontato l’annoso tema della necessità di dotarsi di misure normative volte alla crescita della qualità dell’offerta, della tutela della professionalità nella erogazione del servizio ed alla costruzione di un quadro omogeneo e coordinato di regole a tutela di questo tassello importante, significativo e tipico del sistema balneare ligure".



Afferma Giacomo Mercurio, portavoce regionale per il settore delle spiagge libere attrezzate di CNA Balneatori Liguria “Abbiamo condiviso con l’assessore Scajola bisogni e necessità della categoria per migliorare le condizioni di lavoro delle imprese e quindi l’offerta a turisti ed avventori. Siamo soddisfatti circa l’esito di questo primo momento di confronto, con l’impegno a proseguire in questa direzione per individuare strumenti e strategie che possano realizzare ancora una volta, da parte di questa Regione, norme e regole innovative e buone prassi esportabili anche fuori dai suoi stessi confini”.