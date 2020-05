Liguria - "Per la sola stagione balneare 2020, al fine di concedere ai concessionari demaniali il tempo necessario per l'allestimento delle attrezzature balneari, l'obbligo di apertura al 1° giugno, per gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, è posticipato al 15 giugno". E' il dettaglio sulla stagione balneare contenuta nella nuova ordinanza della Regione Liguria diffusa quest'oggi.