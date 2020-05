Spiagge aperte con la distanza sociale. E le scogliere?

Liguria - Dal 18 maggio via alla stagione balneare in Liguria, con la logica della distanza sociale e la possibilità, annunciata dal presidente Toti, di utilizzare un braccialetto volontario che serve, sostanzialmente, ad avvertirti se ti avvicini a meno di un metro da un'altra persona. Per le spiagge libere la Regione si affiderà ai singoli comuni e non è detto che anche intorno agli arenili non possano vedersi degli steward che monitorano la situazione. Sotto lo stesso ombrellone chi vive insieme. Ma restano tantissimi interrogativi, a partire da come verranno considerate le scogliere, visto che in Liguria, soprattutto in quella di levante, gli arenili sono pochi e angusti e quella dello scoglio è sempre stata un'ottima alternativa per stare un po' più tranquilli. Toccherà ai sindaci, che conoscono molto meglio i loro territori, gestire l'utilizzo di quegli spazi in modo corretto e non è detto che la sorte sarà la stessa per tutte le spiagge o le scogliere, specialmente se vicine a stabilimenti privati e magari prive di passaggi sicuri e distanziati: anche in questo senso di esempi di tal genere se ne potrebbero fare a decine nella tortuosa costa levantina, da Deiva Marina a Punta Bianca e dietro il Caprione, fino a Marinella.