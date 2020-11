Sostenibilità per superare l'emergenza. Nasce il manifesto dei florovivaisti

Liguria - Il Manifesto dei florovivaisti. Il futuro per superare questa emergenza passa da un Paese che guardi concretamente alla sostenibilità? I florovivaisti sono pronti a fare la loro parte. E lo scrivono chiaramente in un Manifesto.

Vogliamo sensibilizzare i cittadini e la politica in vista dei nuovi impegni del Paese, affinché la transizione verde non sia un’occasione mancata – scrivono gli associati a Florovivaisti Italiani di Cia a livello nazionale -. Le nostre città, ma anche le nostre aree interne hanno tutte le potenzialità per diventare protagoniste di un nuovo corso che si fondi su un rinnovato valore del verde. Il nostro settore economico può fare la differenza per fornire servizi ecosistemici alla collettività, per il contrasto al cambiamento climatico, per un’economia circolare e per nuovo benessere sociale. E noi siamo pronti e disponibili a confrontarci con tutti gli attori direttamente e indirettamente coinvolti nella rivoluzione che ci aspetta”