Software CRM: quale scegliere per la tua azienda

Essere il leader di un'azienda non è un compito elementare, anzi spesso può risultare particolarmente complicato in quanto non è sempre facile coordinare ed incentivare il proprio team, alimentare e mantenere il contatto con gli assistiti e controllare le entrate e le uscite delle finanze.



Per questo sono stati creati dei software chiamati CRM, ossia l'acronimo di Customer Relationship Management, che servono a sostenere e semplificare in maniera considerevole l'operato dell'attività lavorativa. Per fare chiarezza è opportuno approfondire l'argomento.



La definizione di CRM e il suo obiettivo

Il concetto di Customer Relationship Management (abbreviato con CRM, che in italiano significa "gestione delle relazioni con i clienti"), è legato al pensiero di fidelizzazione dei clienti, ciò significa che è mirato a mantenere la clientela già esistente con l'obiettivo di aumentarla, creare rapporti più solidi e longevi con gli assistiti, accrescendo la soddisfazione degli acquirenti che potranno così trasformarsi in procuratori.



Ciò significa che la loro soddisfazione li porterà ad incoraggiare altri individui a rivolgersi all'impresa in questione, facendo quindi lievitare il profitto aziendale.



A volte è necessario ricorrere a questo tipo di opzione in quanto al giorno d'oggi la concorrenza aumenta rapidamente o si sono verificate ed estese falle nel sistema aziendale che non sono state riparate in tempo e con efficacia.



Tutto ciò può bloccare la crescita e il mantenimento dell'attività. Questo significa un guadagno nettamente inferiore a quelli precedenti.



I vantaggi di utilizzare il CRM

Ci sono diversi bonus nell'utilizzare il CRM che possono aumentare e migliorare l'operato dell'azienda, incrementando nettamente il profitto di quest'ultima. Concretamente gli aiuti che può fornire il CRM sono:



- Identificare e classificare i potenziali acquirenti



Con i software CRM è possibile notare rapidamente quali sono le opportunità su cui focalizzarsi per concludere al meglio un affare, e dove bisogna concentrarsi per migliorare l'operato aziendale là dove barcolla per attirare lead sempre più importanti.



In questo modo sarà possibile incanalare le energie dell'attività nei confronti dei potenziali acquirenti.



- Aumentare nettamente il fatturato da clienti già esistenti



Se si conosce meglio il nostro assistito e si riesce a comprendere a fondo quali sono i suoi bisogni e le sue richieste, è possibile creare un rapporto duraturo, che lo porterà facilmente ad investire più denaro nella società.



- Offrire un miglior supporto ai clienti



l giorno d'oggi la clientela è sempre più selettiva e con delle aspettative più alte da parte dell'impresa in cui investe il proprio capitale. È possibile soddisfare tale attesa in modo rapido ed esaustivo, in quanto il CRM è stato studiato anche per aiutare e facilitare il rapporto tra venditore e compratore.



- Migliorare i prodotti e i servizi



Un buon CRM è capace di rilevare i dati da una grande varietà di fonti in tutta l'attività. Questo permetterà una visione precisa di come gli assistiti vivono il rapporto con l'azienda, in modo da poter migliorare le offerte ed individuare problemi e lacune velocemente.



Le diverse tipologie di CRM

Ogni CRM è stato progettato per aiutare l'imprenditore e il team a comprendere meglio i propri clienti. In base ai bisogni e alle esigenze dell'azienda sono state ideate 4 diverse tipologie di CRM:



Conversazione: queste applicazioni sono state focalizzate sulle conversazioni, tramite e-mail o telefonicamente tra il dipendenti e gli acquirenti. Ciò permette al leader di poter osservare ed intervenire costruttivamente con il proprio team che si trova a stretto contatto col pubblico.



Lead e Deal: Si tratta di uno dei CRM software più popolari e permette a chi lo utilizza di tracciare ed individuare i potenziali clienti. Questa applicazione permetterà di poter intervenire aggiungendo informazioni durante il colloquio che invoglierà il potenziale assistito a concludere la trattativa il prima possibile.



Questo CRM è ottimo per sapere dove si trova esattamente ed in modo rapido l'affare, in qualsiasi momento.



Di Contatto: è il CRM che più necessita di contatto diretto fra le due parti, nonché il più economico e facile da utilizzare. Infatti questo software permette al fornitore di poter raccogliere e registrare informazioni e dettagli sull'acquirente, in modo tale da poterle usare a proprio vantaggio durante il contatto umano tra le parti interessate.



Orientati al Marketing: questi software includono solitamente strumenti per contattare, condurre e gestire applicazioni CRM. Con essi ci sono anche flussi di lavoro automatici che permetteranno, per esempio, di inviare automaticamente e-mail ai potenziali lead. Inoltre questi CRM risaltano le attività di inbound sales, che attualmente sono le più redditizie.



I criteri per scegliere il giusto CRM

È indicato scegliere il CRM in base alle necessità della propria attività. Si consigliano:



Facili da utilizzare, in quanto con l'introduzione del CRM nell'impresa c'è bisogno che sia il capo che il team facciano un periodo di training per imparare ad utilizzare questo software. Inoltre, se l'attività è di piccole dimensioni, non vale la pena investire tempo e denaro per CRM che potrebbero risultare difficili da utilizzare.



Personalizzabili, perché ovviamente non esiste una sola applicazione che soddisfi a pieno l'esigenza di ogni azienda. Per tale motivo è importante scegliere un CRM che permetta di personalizzare ogni strumento in base alle proprie necessità. Questa personalizzazione può avvenire in diversi modi, anche sotto forma di integrazioni esterne, temi, plugin e template.



Integrabile con software esterni, dal momento che i migliori sistemi CRM devono adattarsi agli altri software in uso, così da poter evitare di importare ed esportare manualmente i dati tra il sistema CRM e quello di e-mail marketing e pagamento. In questo caso si ha l'opportunità di ottimizzare i tempi ed impiegare meno fatica.



Specializzato su una nicchia, che sono più semplici e veloci da utilizzare se si lavora in un campo specifico come quello della finanza, ristorazione, immobiliare etc.



Basato sul Cloud, così da avere accesso a tutte le informazioni necessarie con la semplice connessione ad internet.



Accessibile da mobile, per favorire l'uso dell'app in qualsiasi luogo ed in qualsiasi momento.



Sicuro, per proteggere i dati e tutte le attività da eventuali attacchi hacker.



In conclusione, se si ritiene di avere delle difficoltà di marketing, se la clientela è in calo invece che in crescita, se si crede di avere dei fronti che necessitano di rinforzo, o se semplicemente si sente il bisogno di ampliare la propria attività ma non si hanno i giusti strumenti per mettere in pratica le proprie ambizioni o per risolvere i problemi legati all'azienda, allora la scelta migliore è quella di acquistare un sistema CRM.



È un scelta sicura che non potrà fare altro che aiutare l'impresa, accompagnandola nel suo processo di crescita e di sviluppo.