Smart working, tra illusione e vantaggio. Uiltec cerca di fare chiarezza

Liguria - Senza regole certe lo Smart Working può diventare un avversario, ma per migliaia di lavoratrici e lavoratori che, in Liguria hanno accesso a questo strumento, è indispensabile un alleato fidato.



Fare chiarezza per la Uiltec Liguria è doveroso. Il tema verrà approfondito nel corso dell’iniziativa: “Smart Working, il lavoro agile tra illusione e vantaggio”, che si terrà su piattaforma Zoom mercoledì 17 febbraio dalle 10 alle 13. “Gestire in autonomia i tempi di vita e di lavoro pone il problema del diritto alla disconnessione e un ragionamento rivolto a percorsi di formazione e aggiornamento del personale.



Investire sulla digitalizzazione degli strumenti di lavoro e sui processi amministrativi è doveroso. – spiega Salvatore Balestrino, segretario generale Uiltec Liguria - La retorica dello Smart Working ci consegna un mondo più semplice ma che fornisce armi affilate alla controparte”. Il decentramento reso possibile dall’informatica e dalla tecnica rischia di porre soprattutto le donne in condizione di svantaggio economico e sociale, quindi di essere depotenziate rispetto a una dimensione pubblica sempre più evanescente. È tempo di cominciare a parlare di riduzione dell’orario di lavoro a parità di trattamento economico. Una vera rivoluzione nell’organizzazione del lavoro è in atto, ma va rilanciata con una serie di misure a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Come? L’ordinaria rilevazione dell’orario di lavoro non è più attuale: occorre agganciarla alla produttività per ottenere davvero un equilibrio tra i tempi di vita e di lavoro. Nel frattempo, mentre fuori impazza la bufera pandemica, noi restiamo al sicuro nelle nostre case pensando di partecipare a una rivoluzione green a scapito dell’indotto del commercio, con gli strumenti informatici cuciti addosso e il riscaldamento domestico sempre acceso.



Nel corso dell’iniziativa verrà presentata una breve indagine sul tema svolta a campione.



Interverranno: Paolo Pirani, segretario generale Uiltec – Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria – Marco Lupi, Responsabile nazionale sicurezza Uiltec – Simone Palmieri, Coordinatore sicurezza Uiltec Liguria – Elisabetta Colli, Responsabile Pari Opportunità Uiltec Liguria – Salvatore Balestrino, Segretario generale Uiltec Liguria – Paola Strati, Responsabile Area Risorse Umane Confindustria La Spezia – Giovanna Badalassi, Economista – Giulia Bacchi, Innovation Trainee.



Modera: Giada Campus, responsabile ufficio stampa Uil Liguria.