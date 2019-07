Sciopero dei trasporti, bocchi ai varchi del porto spezzino

Liguria - Domani mercoledì 24 luglio 2019 si terrà la sciopero nazionale dei trasporti indetto da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti. Lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico locale, ferroviario, merci e logistica, marittimo e porti, autostrade e autonoleggio, incroceranno le braccia per l’intera giornata del 24 luglio 2019 per lanciare un allarme al Paese: la mancanza totale di interlocuzione con il Governo. Ormai è chiaro: senza investimenti, il Paese e la Liguria non potranno ripartire.



Nel corso della giornata di protesta si terranno alcuni presidi anche alla Spezia, tra le 6 e le 19.30 organizzati blocchi ai varchi portuali. Le rivendicazioni sindacali sono contenute in un documento nazionale dal titolo: “Rimettiamo in moto il Paese”. Il primo problema della Liguria sono le infrastrutture: vecchie e costose ad alta concentrazione di viadotti e gallerie. Questo per quanto riguarda le autostrade e alcune linee ferroviarie che, comunque, restano insufficienti ad agganciare i porti liguri con i retroporti e i centri logistici del Nord Italia, Svizzera e Germania.



Uil Liguria