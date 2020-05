Reddito e pensione di cittadinanza, a marzo esplosione di richieste in Liguria

Liguria - Oltre tremila richieste di reddito e pensione di cittadinanza in più nel mese di marzo. A dirlo è l'osservatorio Inps che calcola in base alle domande trasmesse da Caf, patronati e Poste Italiane sono state registrate in Liguria. A febbrio il numero si era fermato a 522, a gennaio ancora meno, 492. L’esplosione di richieste, oltre 3300 è riconducibile molto probabilmente all'emergenza coronavirus che guarda caso partì proprio nel terzo mese dell'anno. Numeri che hanno avuto un parziale seguito ad aprile con altre 1.169 pratiche inviate all’istituto di previdenza nazionale.



Numeri che riguardano la fase primigenia della pandemia, prima che il Governo allargasse le maglie dei requisiti con il decreto ‘Cura Italia’ e introducesse il nuovo reddito d’emergenza. E dire che da settembre 2019 l’incremento medio mensile si era stabilizzato poco sopra le mille domande, per poi dimezzarsi con l’inizio del nuovo anno e schizzare improvvisamente durante la quarantena.