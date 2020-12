Recovery fund, dalle opposizioni: "Occasione unica per la Liguria. Serve un confronto"

Liguria - Gentile Presidente Toti,

Gentile Presidente Medusei,



stiamo entrando nel pieno della sessione di bilancio 2021-2023, la prima della nuova legislatura, che assume un carattere ancora più strategico per il futuro della nostra Regione, anche alla luce della discussione in corso - a livello nazionale ed europeo - sul Piano Europeo Next Generation EU. Un piano che si sviluppa su diversi assi - digitalizzazione, transizione verde, infrastrutture per mobilità, istruzione, equità e salute - e deve avere l'ambizione di essere un piano per le prossime generazioni, che trasformi radicalmente il nostro Paese e la nostra regione, più connessa, più sostenibile, più coesa.



In questo senso, nella fase di interlocuzione iniziale con il Governo - la Giunta ha avanzato un elenco di proposte di utilizzo di risorse potenziali del Fondo. Rileviamo che in quella fase non ci sia stato alcun tipo di passaggio - neppure informativo - nel consiglio regionale. Alla luce del dibattito in corso, ci sembra però necessario, nella complessa vicenda che si sta sviluppando, individuare una sede di discussione e confronto sugli indirizzi e le priorità, che non può che essere il consiglio regionale. Per queste ragioni, vista la concomitanza della discussione della sessione di bilancio, vi chiediamo di individuare una sessione dedicata all'approfondimento sul Recovery Fund e sulle priorità regionali. L'apporto delle idee può solo arricchire il progetto per la Liguria di domani. Confidando in un vostro riscontro, vi porgiamo i nostri più cordiali saluti



Ferruccio Sansa?

Luca Garibaldi

Fabio Tosi

Gianni Pastorino