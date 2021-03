Pubbliche amministrazioni, nuovo metodo di pagamento

Liguria - Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti verso pubbliche amministrazioni dovranno essere eseguiti tramite la piattaforma tecnologica PagoPA. Per questa ragione, coloro che richiedono servizi analitici presso il Laboratorio Regionale di Sarzana a decorrere dal 1° marzo 2021, non dovranno effettuare pagamenti tramite i consueti canali attualmente utilizzati (CC postale o bancario o POS presso la sede di Sarzana) ma utilizzare il canale PagoPA al seguente link, scegliendo la scheda dei pagamenti senza avviso e individuando (come da immagine allegata) le seguenti voci nei campi corrispondenti:



- Ente Creditore: Regione Liguria



- Cosa vuoi pagare: Servizi alle imprese agricole e florovivaismo – Laboratorio Sarzana



- Seleziona l’importo: Tariffa servizi agricoli (1443)



Personalizzando poi gli altri campi e procedendo in seguito alla stampa di un avviso o al pagamento sul sito.