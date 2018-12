Psr, la Liguria raggiunge gli obbiettivi di spesa

Liguria - “E' arrivata la comunicazione di Agea che conferma che la Liguria ha raggiunto gli obiettivi di spesa del Psr 2014-2020, fissati a 62,8 milioni di euro. Un risultato che ci dà fiducia e dà un forte segnale a tutto il settore dell’agricoltura ligure, alle nostre aziende e al nostro territorio. Non abbiamo perso neanche un euro dei fondi europei ed entro fine anno contiamo di poter raggiungere i 70 milioni di euro di finanziamenti”, lo ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Stefano Mai, in merito alla nota di Agea sul raggiungimento degli obiettivi di spesa del Psr 2014-2020 di Regione Liguria. “Fondamentale è stato il cambio di passo su Agea, avviato dal Ministro Gian Marco Centinaio, con cui ho collaborato fin dal suo insediamento. Questo ha contribuito a velocizzare i tempi di risposta dell’Agenzia e quindi i pagamenti per le nostre aziende e i nostri allevatori.

Il raggiungimento degli obiettivi di spesa, peraltro superati da Regione Liguria che ha già pagato 65 milioni di euro, è solo il primo step e da qui dobbiamo partire per essere sempre più rapidi e concreti nel fornire le risposte che chiedono le nostre aziende.

Questo mercoledì - continua l’assessore Mai - illustreremo tutti i dati in una conferenza stampa e parleremo dei risultati raggiunti con il Psr 2014-2020. Nel corso del 2019, inoltre, inizieremo gli incontri propedeutici alla costruzione del nuovo PSR, programmazione 2021-2027”.