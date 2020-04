Prorogati i termini del Bando Fesr a favore delle imprese del Polo Dltm per ricerca e sviluppo

Liguria - Posticipati al 28 Maggio 2020 i termini per la presentazione delle candidature al Bando di Ricerca e Sviluppo (POR FESR AZ. 1.2.4) della Regione Liguria riservato alle aziende liguri aderenti ai Poli Regionali. Regione Liguria intende, infatti, promuovere la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti tecnologici individuati nella Smart Specialisation Strategy, tra cui si annovera quello delle “Tecnologie del Mare”.



A comunicarlo, il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine – DLTM, Soggetto Gestore del PoloDLTM - Polo di Ricerca e Innovazione Tecnologie del Mare e Ambiente Marino, con una nota in cui informa che i progetti di ricerca dovranno avere una durata non superiore a 18 mesi ed un costo ammissibile compreso tra 400.000 e 2.000.000 di euro.



Gli uffici del DLTM, attualmente funzionanti in modalità smart working causa il lockdown per Covid-19, sono a completa disposizione per fornire ogni informazione ed assistenza in merito nonché per erogare servizi ad alto contenuto tecnologico attraverso i propri laboratori di ricerca.



DLTM ricorda, altresì che, tra la documentazione necessaria dovrà essere allegato il documento d’intesa tra Impresa e Distretto, previsto al punto 12 del bando citato.



Tutte le aziende liguri afferenti all’ambito delle Tecnologie Marine, che fossero interessate a partecipare ai bandi regionali e non ancora aderenti al Polo DLTM, ne al Consorzio Tecnomar, possono procedere alla loro iscrizione rivolgendosi al Distretto o a Tecnomar scrivendo a direzione@dltm.it – info@consorziotecnomar.it oppure telefonando ai numeri 3703125341 e 3351671719.