Pasticcere di bordo con Costa Crociere, corso rivolto ai non occupati

Liguria - C'è tempo fino alle 12.00 del prossimo 28 gennaio per candidarsi a prender parte al corso di pasticcere di bordo lanciato dall'Accademia di Costa Crociere nell'ambito del Programma operativo fondo sociale europeo della Regione Liguria.



Il corso è rivolto a 20 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti:



disoccupati e persone in stato di non occupazione;

residenza e/o domicilio in Liguria;

cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità;

Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore alberghiera-indirizzo settore cucina oppure Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera – indirizzo settore cucina oppure Qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina triennale o biennale oppure Diploma generico quinquennale di scuola secondaria superiore e in possesso di almeno 12 mesi di esperienza lavorativa anche non continuativi e/o corsi di formazione/stage nel settore cucina e/o pasticceria, da autocertificare da parte dei candidati oppure Qualifica di Operatore dei Servizi di Cucina triennale o biennale;

buona conoscenza della lingua italiana;

buona conoscenza della lingua inglese

NB. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata da MIUR -Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di provenienza).



Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni.



Il corso avrà una durata complessiva di 582 ore suddivise in 566 ore di teoria/pratica e 16 ore di stage/affiancamento on the job.



Qui tutti i dettagli: https://accademiaospitalitacrociere.it/ammissione-ai-corsi/pastry/