Operaio morto sul lavoro a Genova, metalmeccanici in sciopero

Liguria - Otto ore di sciopero per turno da parte dei metalmeccanici e altre otto ore da parte della categoria dei trasporti che seguono il contratto della ditta di appalto Geko, l’azienda per cui lavorava l’operaio che ha perso la vita oggi a Genova all’interno di Ansaldo Energia. Un rituale macabro colpisce ancora il mondo del lavoro nella nostra regione, un rituale a cui non dobbiamo affatto abituarci, ma contro il quale è necessario reagire con la forza della contrattazione collettiva di primo e secondo livello, con l’applicazione dei protocolli di sicurezza e dell’attenzione politica a cui, ognuno di noi, deve fare appello quando si tratta di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel 2019 non abbiamo ancora individuato gli strumenti più efficaci con i quali preservare lavoratrici e lavoratori da infortuni e incidenti mortali. Facciamo appello alle istituzioni, locali e regionali, affinché i temi della sicurezza diventino elemento di confronto quotidiano per individuare strumenti e meccanismi di tutela e di salvaguardia e che possano entrare nell’educazione dei bambini già a partire dalla scuola primaria.