Nel 2018 il fatturato della nautica è cresciuto oltre l'aspettativa del +9,5 per cento

Liguria - "Nel 2018 il fatturato italiano della nautica è cresciuto per il quarto anno consecutivo a doppia cifra superando la previsione del +9,5%. Il dato consolidato ufficiale sarà presentato il 19 settembre all'inaugurazione del 59/mo Salone nautico internazionale di Genova". Lo ha detto la presidente de I Saloni Nautici, Carla Demaria, ieri pomeriggio a Palazzo Tursi alla presentazione dell'evento che coinvolgerà Genova dal 19 al 24 settembre negli spazi della Fiera.

"Il dato ci fa ben sperare anche per il salone - ha detto Demaria - che è lo specchio del mercato italiano e internazionale. Abbiamo dovuto dire 'no' a qualche espositore che riuscirà a venire a Genova l'anno prossimo". La rotta indicata da Demaria è quella di "far evolvere il Salone Nautico di Genova sulla scia del modello del Salone del Mobile per Milano, un evento che si è allargato a tutta la città".

Per la prima volta partner dell'edizione 59 del Salone di Genova sarà la Biennale dell'Antiquariato di Firenze.