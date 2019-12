Muscoli alla foce del Magra? La Regione finanzia uno studio

Liguria - Centotrentaquattromila euro di fondi Feamp destinati agli studi per il potenziamento della molluschicoltura alla Spezia. A stanziarli l’assessore regionale alla Pesca, Stefano Mai. “Con questi fondi finanziamo l’attività di ricerca scientifica dell’Arpal, dell’Asl 5 spezzino e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il nostro obiettivo è quello di individuare nuove aree marine da destinare alla molluschicoltura, tenendo conto della compatibilità ambientale e delle esigenze di sviluppo economico e sociale. In questo modo potremmo dare una spinta concreta a quest’importante attività imprenditoriale”.



“Gli studi saranno effettuati alla bocca del fiume Magra e alla baia dell’Ammiraglio nell’isola Palmaria. Verranno eseguiti periodici campionamenti sugli impianti produttivi di molluschi appositamente installati, in modo da valutarne l’idoneità chimico-fisica, trofica ed igienico-sanitaria. Da questi risultati potemmo stilare la strategia per individuare queste nuove aree”.

“Si tratta di un progetto che rappresenta un’opportunità di sviluppo economico con cui puntiamo a creare una ricchezza generale per il territorio. Saranno identificate nuove aree dedicate alla molluschicoltura per dare vita a un’azione in sinergia con le attività di pesca e pesca sportiva, inoltre dovranno essere coinvolti gli operatori turistici e commerciali, creando lavoro con mano d’opera locale. Tutte queste nuove attività potranno rientrare in un marchio locale da valorizzare”.