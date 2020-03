Mimosa, il 90 per cento è coltivato in Liguria

Liguria - Nonostante la fioritura anticipata a gennaio, la mimosa Made in Liguria non ha deluso le aspettative del mercato in quanto a quantità e, come ogni anno, il classico ramoscello giallo coltivato per il 90% proprio in Liguria, è stato l'omaggio floreale più ricercato a livello nazionale ed internazionale per la Giornata della Donna. É quanto afferma Coldiretti Liguria sottolineando che "il caldo anomalo che ha colpito la regione negli scorsi mesi ha costretto gli imprenditori locali ad anticipare la raccolta di circa un mese rispetto al consueto, e a conservare il fiore della mimosa nelle celle frigorifero in modo da averlo a disposizione per l' annuale appuntamento che lo vede protagonista dal Novecento ad oggi. Tuttavia soprattutto il vento che si é abbattuto nel ponente nel momento della raccolta, ne ha ridotto i quantitativi a disposizione : non essendoci abbondanza, il prezzo è rimasto stabile e, agli imprenditori locali non è rimasto di invenduto, fatto che sottolinea la ormai riconosciuta qualità e notorietà del fiore ligure a livello nazionale ed internazionale".