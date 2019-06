Menchelli esulta il Citra, il codice che distingue l'extralberghiero regolare da quello abusivo

Liguria - Buone notizie dalla Regione Liguria nella lotta all’abusivismo nel campo della ricettività extralberghiera. L’assessore regionale al Turismo Giovanni Berrino proprio alla Spezia durante un incontro organizzato a dicembre scorso dalla Confartigianato spezzina aveva promesso ai titolari delle attività ricettive intervenute di fare chiarezza sulle strutture ricettive regolari e quelle abusive.



“La promessa è stata mantenuta introducendo il codice identificativo Citra per le strutture ricettive classificate e per gli appartamenti in affitto a uso turistico – commentano Giuseppe Menchelli, direttore di Confartigianato e Ilaria Mazzilli, presidente del Consorzio di affittacamere Welcome to La Spezia a cui fanno capo oltre 60 affittacamere del comune della nostra città -. Una buona iniziativa. Ringraziamo l'assessore Regionale Berrino per avere provveduto in breve tempo a risolvere una situazione nebulosa, che metteva in seria difficoltà sia i titolari delle attività ricettive regolari che i clienti che non avevano modo di verificare se stavano dialogando con un'attività in regola o abusiva. Gli appartamenti ammobiliati a uso turistico dovranno utilizzare il codice Citra in tutte le iniziative di promozione e commercializzazione, effettuate direttamente o tramite intermediari su qualsiasi mezzo di diffusione (stampati, supporti digitali, radio, televisione e altro) a garanzia degli standard di qualità che le strutture registrate dalla Regione devono offrire ai clienti”.



La Regione Liguria provvederà a rilasciare il codice per email, entro il 9 giugno, ai 19 mila appartamenti già registrati. I locatori che per qualche motivo non sono stati raggiunti via e-mail entro il 9 giugno e non hanno ricevuto i propri codici Citra sono tenuti a richiedere il rilascio con la procedura informatica accessibile sul sito dell’ente regionale all’indirizzo https://richiedicitra.regione.liguria.it (che sarà attivo dal 10 giugno). L’obbligo di pubblicazione dei Citra nelle iniziative promozionali scatterà dal 1 agosto.



Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo Sportello Confartigianato Turismo, tel. 0187.286655 – email: turismo@confartigianato.laspezia.it