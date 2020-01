Liguria, perso il 6,3 per cento del Pil tra il 2010 e il 2017

Liguria - "La Liguria è fra le regioni che hanno sofferto di più la crisi economica fra il 2010 e il 2017, non si sono ancora recuperati quei numeri ma emergono elementi su cui fondare la ripresa". All'assemblea aperta di Confindustria Genova 'Genova Internazionale. Last Call' Oliviero Baccelli, direttore del master in Trasporti, Logistica e Infrastrutture della Bocconi sottolinea che il Pil della Liguria fra il 2010 e il 2017 è sceso del 6,3%, contro una crescita del Nord Ovest dell'11,5%. Come riferisce l'Ansa, fra le regioni, solo il Molise e la Calabria hanno avuto performance di medio-lungo periodo peggiori.



Se questo è il gap da recuperare, Genova può partire da una serie di atout che vanno dall'economia del mare al turismo all'innovazione, ricerca e alta tecnologia: la Liguria è seconda tra le regioni per valore aggiunto high-tech sul totale della manifattura, terza per specializzazione nei settori ad alta tecnologia e per popolazione laureata.